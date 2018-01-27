Главное - мода: барнаульцы обсуждают фото юноши с голыми лодыжками в мороз

Жители Барнаула в паблике Barnaul22 обсуждают фотографии, на которых изображен молодой человек в брюках и с голыми лодыжками.

Судя по всему, юноша решил следовать самым последним модным тенденциями, несмотря на то, что в Барнауле всю неделю были тридцатиградусные морозы.

Комментаторы негативно отреагировали на эти снимки.