Главное не где, а с кем. Как работодателям привлекать сотрудников на работу в села

Бочкарёвский пивоваренный завод находится в одном из самых живописных и экологически безопасных мест России, в предгорьях Алтая. Но привлечь достаточно сотрудников в отдалённый район оказалось трудно. Руководству предприятия пришлось полностью пересмотреть HR-политику компании и поработать над брендом работодателя. О том, что из этого вышло, рассказала директор по персоналу Бочкарёвского пивоваренного завода Оксана Дегтярёва.

Фокус на преимущества

Основной персонал на предприятие нанимают в соседних сёлах и деревнях. При поиске квалифицированных сотрудников область поиска шире: Бийск, Барнаул и даже Новосибирск.

«В далёкое село не все хотят ехать, поэтому отклик на вакансии небольшой. Приходится учитывать и специфику региона. Здесь многие встают на учёт в службе занятости ради пособий, а сами неформально подрабатывают на полях и фермах, многие предпочитают сезонную занятость. Это одна из причин, почему мы начали работать над улучшением бренда работодателя. Раньше наша HR-служба работала только как традиционный кадровый отдел, занималась в основном документами, а не людьми. Но это в прошлом», — рассказала Дегтярёва.

Так, уже около года Бочкарёвский пивоваренный завод использует брендирование вакансий. Недавно сделали и брендированную страницу компании на сайте по поиску работы и сотрудников hh.ru. При её оформлении учли сформированный EVP для соискателей, то есть ценностное предложение работодателя — те преимущества, ради которых сотрудники приходят в компанию и остаются работать в ней.

«Когда соискатель просматривает много вакансий, они сливаются в сплошное серое пятно. Вывод: надо привлечь внимание нестандартностью, яркостью, отражающей миссию компании. Брендирование вакансий повышает статус работодателя и увеличивает доверие соискателей».

Соответствовать ожиданиям

Увидеть «узкие» места в подборе позволит бесплатный сервис «Аналитика по этапам подбора». Этот отчёт покажет конверсию каждого этапа воронки найма и даст рекомендации, направленные на повышение эффективности вакансии. А данные сервиса «Статистика брендированных шаблонов» предоставит возможность увидеть, кого реально интересует предложение работодателя.

«Мы ставим себя на место соискателя и пытаемся понять, захотят ли они работать у нас. Важно понимать, в рынке ли зарплата, которую мы предлагаем», — подчеркнула Оксана Дегтярёва.

И это тоже можно узнать при помощи отчёта на hh.ru «Конкурентный анализ вакансии». Он предоставляет работодателю статистику, из которой понятно, насколько популярной будет конкретная вакансия при указанных параметрах опыта работы и зарплаты.

Полезная информация содержится и в данных статсервиса «Статистика по России». В нём можно выбрать регион на карте страны и увидеть, сколько в нём соискателей приходится на одну вакансию, какова средняя предлагаемая и ожидаемая зарплата, уровень конкуренции, пол и уровень соискателей в базе hh.ru в конкретном регионе по разным специализациям.

Ближе к молодёжи

Оксана Дегтярёва рассказала, что в планах у Барнаульского пивоваренного завода — повышать интерес к компании у будущих специалистов.

«Ещё одно очень важное направление — усиление сотрудничества с профильными вузами и расширение аудитории студентов, с которыми мы работаем. Мы организуем для них экскурсии на завод, более того, реорганизуем оформление предприятия именно для таких экскурсий, чтобы наглядно демонстрировать наши возможности и производственные процессы, познакомить с нашими технологиями и заинтересовать ими», — добавила Оксана Дегтярёва.

Кстати, чтобы охватить больше потенциальных сотрудников, целесообразно принимать участие в ярмарках вакансий, в том числе и в формате онлайн. Так, у hh.ru есть действующий сервис «Ярмарка вакансий», в котором работодатели и соискатели могут встретиться онлайн на одной площадке, в удобном пользовательском интерфейсе. Это экономит время всех участников и делает общение более эффективным. На «Ярмарке» есть возможность проводить обучающие мероприятия для соискателей о карьерных навыках, развитии профессиональных компетенций и soft skills.

Слушать и слышать

«Полезным стал и постоянный мониторинг отзывов о нашем заводе как работодателе. Это помогает вовремя реагировать на появление „слабых мест“ и понимать, что нам надо улучшить. Мы уже поняли, от чего нам надо уйти и к чему мы хотим прийти в развитии бренда работодателя».

Взаимодействие с отзывами — часть системной работы над брендом работодателя. Для этого на hh.ru реализована интеграция с Dream Job, благодаря которой соискатели видят отзывы о работодателях прямо на страницах их вакансий. Работа с отзывами помогает работодателю не только вовремя получать обратную связь от персонала, но также демонстрирует открытость и прозрачность, которая идёт на пользу репутации компании.

Даже первые шаги в построении бренда работодателя сразу дают реальные результаты. Например, спустя три месяца после того, как Бочкарёвский завод начал брендировать вакансии, конверсия из просмотра в отклик выросла в три раза. Но что ценнее: вслед за этим увеличилась и конверсия из откликов в приглашения на собеседования почти в четыре раза.

Если вы тоже задумываетесь о «прокачке» вашего статуса работодателя, начать можно с брендирования вакансий на hh.ru, а команда сервиса поможет, даст рекомендации, поддержит и направит на пути создания бренда.