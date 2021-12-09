Главного нацбола Алтая осудили за одиночный пикет во время пандемии

Лидер алтайских нацболов Николай Умеренков получил предупреждение за одиночный пикет и 20 часов исправительных работ за неуплату административного штрафа, сообщает "Банкфакс". Денежная санкция была наложена за несогласованную акцию в поддержку свободы избраний, которую он провёл 31 июля.

Заседание, прошедшее утром 8 декабря, было уже третьим по делу Умеренкова. Активисту предъявили нарушение требований антиковидного указа о запрете на проведение массовых мероприятий. Протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП на него составили ещё в октябре, когда он вышел на одиночный пикет в краевой столице.

Ранее по той же статье Октябрьский районный суд Барнаула вынес предупреждение депутату АКЗС от КПРФ Антону Арцибашеву, который участвовал в серии одиночных пикетов на площади Октября. Народный избранник вышел на площадь в поддержку кандидатов, которые якобы потеряли голоса из-за проведения электронного голосования.