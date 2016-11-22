Главный снежный городок на пл. Сахарова в Барнауле начнут строить 5 декабря

Фото: ap22.ru

Строительство главного снежного городка на площади Сахарова в краевой столице начнется 5 декабря, сообщает "Вечерний Барнаул".

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В этом году, как и прежде, гостей города будут радовать снежные и ледяные сказочные герои, горки различной высоты. Кроме этого, построят у Дворца зрелищ и спорта кристаллы с внутренней подсветкой.

Около театра драмы установят светодиодный фонтан. Баннеры, размещенные по всему Барнаулу, будут украшены детскими рисунками.

Главная елка в этом году откроется 30 декабря в 17.00. Через час там начнется фейерверк. Что касается снежных городков, установленных в других районах Барнаула, то все они откроются 24 декабря в 17.00.

Как и в прошлые годы, ночью 1 января на площади Сахарова пройдут праздничные гуляния.