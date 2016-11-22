Главный снежный городок на пл. Сахарова в Барнауле начнут строить 5 декабря

В этом году впервые на площади Сахарова появятся кристаллы с внутренней подсветкой

22 ноября 2016, 20:06

Фото: ap22.ru

Строительство главного снежного городка на площади Сахарова в краевой столице начнется 5 декабря, сообщает "Вечерний Барнаул".

Каток в парке

Каток в парке "Центральный" в Барнауле откроется 26 ноября

В этом году, как и прежде, гостей города будут радовать снежные и ледяные сказочные герои, горки различной высоты. Кроме этого, построят у Дворца зрелищ и спорта кристаллы с внутренней подсветкой.

Около театра драмы установят светодиодный фонтан. Баннеры, размещенные по всему Барнаулу, будут украшены детскими рисунками. 

Главная елка в этом году откроется 30 декабря в 17.00. Через час там начнется фейерверк. Что касается снежных городков, установленных в других районах Барнаула, то все они откроются  24 декабря в 17.00.

Как и в прошлые годы, ночью 1 января на площади Сахарова пройдут праздничные гуляния.

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