Главу подразделения железной дороги на Алтае подозревают во взяточничестве

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Получение взяток инкриминируют начальнику одного из подразделений железной дороги в Барнауле, сообщает Западно-сибирское следственное управление СКР на транспорте.

В ведомстве уточняют, что уголовное дело возбуждено в отношении начальника Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом.

"По предварительным данным, подозреваемый потребовал от подчиненной денежные средства в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за покровительство по службе, а именно за обеспечение ухода от ответственности при выявлении нарушений в ее деятельности в ходе проверок вышестоящей организацией. Перечислив подозреваемому по его требованию денежные средства общей суммой 100 тысяч рублей, женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у нее взятки", - добавляют в СКР.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.