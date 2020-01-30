Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве
Он продолжит свою командировку
30 января 2020, 19:19, Илья Звягинцев
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из больницы, куда он был госпитализирован из-за проблем с желудком, сообщает RT со ссылкой на его пресс-секретаря Михаила Максимова.
"Со здоровьем главы Республики Алтай все в порядке, он выписан", – сказал Максимов.
Хорохордин продолжит командировку в Москве, где у него предусмотрено несколько встреч, после чего вернется в регион.
Ранее сообщалось, что Олег Хорохордин попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Позднее Михаил Максимов объяснил, что никаких проблем с алкоголем нет, а лег в больницу глава региона из-за обострения панкреатита.
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