Главу сельсовета осудят за присвоение зарплаты кочегара в Алтайском крае

Глава одного из сельских советов Калманского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств. По версии следствия, руководитель устроил на должность кочегара местного жителя и забирал свою зарплату.

Как данным следствия, осенью 2018 года глава сельсовета распорядился трудоустроить мужчину на должность кочегара без фактической отработки. При этом деньгами, которые переводили мужчине в качестве зарплаты, чиновник распоряжался по своему усмотрению. За три месяца ему удалось присвоить более 27 тысяч рублей, принадлежавших муниципалитету.

В ходе предварительного следствия глава сельсовета от дачи показаний отказался. В целях возмещения ущерба на его автомобиль наложили арест. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд на рассмотрение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.