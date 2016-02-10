Главу ветуправления Алтайского края Высочина посадили под домашний арест

Следком избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника управления ветеринарии Алтайского края Анатолия Высочина, подозреваемого во взяточничестве.

"По ходатайству следователя сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сообщает правоохранительное ведомство.Как неоднократно сообщало ИА "Амител", в отношении Анатолия Высочина расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

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По версии следствия, чиновник получил от должностного лица закрытого акционерного общества взятку в виде денег в сумме 345 тысяч рублей за ускорение процесса оформления ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую продукцию путем перечисления их на расчетный счет подозреваемого.

Он был задержан в понедельник, 8 февраля.

Добавим, что в релизе следователей Высочин указан как начальник управления. Утром 9 февраля на сайте администрации региона появилась информация о его отставке: "В соответствии с распоряжением губернатора Алтайского края Александра Карлина освобожден от должности и уволен с государственной гражданской службы начальник управления ветеринарии Анатолий Высочин".

Исполняющим обязанности начальника ветуправления назначен Владимир Самодуров.