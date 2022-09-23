Главы сельсоветов Змеиногорского района побывали на Корбалихинском руднике

На Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прошло знакомство с работой горнодобывающего предприятия, в котором приняли участие 12 представителей администрации и главы сёл Змеиногорского района.

Это главы Карамышевского сельсовета — Владимир Девятилов, Саввушкиного сельсовета — Ольга Репина, Октябрьского сельсовета — Галина Клесунова, Таловского сельсовета — Анатолий Зубов и Черепановского сельсовета — Татьяна Егорова. Возглавлял делегацию глава Змеиногорского района Евгений Фролов, а с ним председатель районного Совета депутатов Петр Остапченко, начальник управления по сельскому хозяйству Борис Афанасьев, управляющая делами администрации района Людмила Якушко и директор пассажирского предприятия Владимир Филатов.

С производственными тонкостями горнодобывающей промышленности делегацию ознакомил заместитель главного инженера по подготовке производства «Сибирь-Полиметаллы» Иван Дроздов. Первым объектом экскурсии, о котором он рассказал, стала вентиляторно-калориферная установка, которая предназначена для проветривания горных выработок.

«Использование этого оборудования позволит повысить производительность работы рудника, а также организовать комфортную и безопасную работу наших сотрудников. Это вклад не только в развитие горнодобывающей промышленности региона, но и в развитие Змеиногорского района. Каждый год на предприятии реализуется программа адресной благотворительной помощи. Мы активно оказываем содействие в решении многих вопросов детским садам и школам, спортивным и культурным учреждениям и многим другим. Помогаем нашим сотрудникам с получением профильного образования, которое впоследствии является стартовой точкой для их карьерного роста», — рассказал заместитель главного инженера по подготовке производства.

Фото: «Сибирь-Полиметаллы»

Также главы сельсоветов познакомились с конструкцией многоканатных шахтно-подъёмных машин. Завершающей точкой экскурсионного маршрута стала смотровая площадка Корбалихинского рудника.

«Сегодня мы с большим интересом познакомились с работой Корбалихинского рудника. За последние годы многое изменилось. Очевидно, что предприятие развивается, а это значит, что наш район ждут позитивные изменения. Во-первых, создание новых рабочих мест, что значительно уменьшит отток молодёжи из района, во-вторых, это развитие Змеиногорского района. А это значит, что наша молодёжь может планировать своё успешное будущее в родном селе. Ведь с помощью „Сибирь-Полиметаллы“ наши жители могут получить бесплатное профильное образование, а многие уже трудятся на предприятии», — поделился глава Таловского сельсовета Анатолий Зубов.

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