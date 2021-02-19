"Глупость чиновников": Виталий Гасаев высказался о закрытии лиги КВН на Алтае

Участник легендарной команды "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев уверен, что управление молодежной политики Алтайского края совершает большую ошибку в том, что не пытается сохранить КВН-движение в регионе. Чемпион Высшей лиги КВН уверен: популярная игра продвигает бренды Барнаула и весь край на всероссийском уровне. КВН, как отмечает Гасаев, в стране пользуется большой популярностью и об алтайских командах знают прекрасно в других регионах страны.

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Как рассказал amic.ru Виталий Гасаев, он неоднократно бывал на играх региональной лиги "КВН-Алтай" и сидел в жюри. Его сын – Владислав – много лет выступал за барнаульскую команду "Невпопад", а потом стал одним из редакторов лиги. По оценке Гасаева-старшего, уровень юмора в Алтайском крае – очень высокий. Игры КВН всегда проходили при полном аншлаге, а билеты невозможно было купить уже на стадии полуфиналов.

"У меня была гордость за Барнаул и за то, что в нем была такая сильная лига. Когда я вместе с "Детьми лейтенантов" приезжаю с концертами в Томск, то там на местных играх всегда полупустые залы. А у нас народ любил КВН. Я лично наблюдал, как некоторые команды на моих глазах вырастали в качестве юмора. Жалко, конечно, что ребятам, которые занимались развитием лиги, не дали денег. Понятно, что пандемия... Но в каком-то формате движение КВН должно существовать на Алтае. Конечно, это большая глупость чиновников. Они дальше своего носа не видят и не хотят работать. Молодежь у нас и так уезжает в другие регионы. С другой стороны, как говорил Сталин: "Кадры решают все!" Руководитель лиги Андрей Новиков уже несколько лет живет в Чехии. Он очень идейный парень и поднял организацию на высокий уровень. Видимо, его напора не хватило в этот раз. А те, кто остался в Барнауле, не обладают таким талантом организатора", – отметил легендарный кавээнщик.

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Гасаев также вспомнил, как вместе с другими участниками команды "Дети лейтенанта Шмидта" тоже обращался к руководству Барнаула и Алтайского края с просьбой помочь материально: коллектив в 1998 году заявился в Высшую лигу и выиграл ее с первой попытки. Тогда денег для кавээнщиков в Барнауле не нашли, но зато помогли в Томске. Так, команда, состоящая из игроков из разных регионов Сибири, стала представлять именно этот город.

"Мне тогда было обидно, что со сцены не звучало слово "Барнаул". Не нашлось патриотов, которые могли бы помочь команде. Алтайские бизнесмены уже после наших побед на фестивалях предлагали деньги, но было уже поздно. Я уверен, что Барнаул – столица мира. КВН – один из способов продвигать наш город на всероссийском уровне. В Барнаул на игры приезжали команды из соседних регионов. И всегда организация была на высшем уровне. Кроме того, "Лига-Алтай" была одной из немногих, где не брали оргвзносы с команд. Ребята все делали на собственном энтузиазме", – добавил Виталий Гасаев.

Как ранее сообщал amic.ru, региональная лига "КВН-Алтай" перестала существовать после восьми лет работы. И это при том, что каждая игра веселых и находчивых проходила при полном аншлаге. Но в этом году организация не смогла найти деньги на поездку команд на Сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр. В управлении молодежной политики не встретились с руководством лиги. О том, почему и как это произошло – читайте в нашем большом материале.