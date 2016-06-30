Годовалый ребенок захлебнулся в баке с водой в Алтайском крае

Фото: vt-inform.ru

Годовалый мальчик захлебнулся в баке с водой в Солтонском районе Алтайского края, трагедия произошла днем 29 июня.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на веранде сельского дома ребенок остался без присмотра родителей.

Малыш наклонился в металлический бочок с водой, в результате чего упал головой вниз и захлебнулся.

"Известно, что мать ребенка на непродолжительное время оставила сына одного, уйдя по хозяйственным делам. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", – добавляют в СКР.