Гололед и +8. О погоде в Алтайском крае 19 октября

По прогнозам синоптиков, 19 октября в Алтайском крае ожидается гололед.

Как сообщает краевой гидрометцентр, днем температура составит +3...+8°С, преимущественно без осадков. В утренние часы местами гололедные явления. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +3...+5°С. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.