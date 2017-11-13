Гололед и снег прогнозируют в Алтайском крае 14 ноября

Фото: novosti-murmanskoy-oblasti.ru

Снег и гололед ожидаются в Алтайском крае во вторник, 14 ноября, сообщает региональный Гидрометцентр.

Утром местами изморозь, туман, также отмечают синоптики. Дневные температуры в крае достигнут 0…-5 градусов.

Ветер будет северный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 12 метров.

В Барнауле временами снег, на дорогах гололедица. Днем -1…-3 градуса. Ветер северный, 2-7 метров в секунду.