Гололед и снег прогнозируют в Алтайском крае 14 ноября
Дневные температуры в регионе составят 0…-5 градусов
14 ноября 2017, 06:23
Фото: novosti-murmanskoy-oblasti.ru
Снег и гололед ожидаются в Алтайском крае во вторник, 14 ноября, сообщает региональный Гидрометцентр.
Утром местами изморозь, туман, также отмечают синоптики. Дневные температуры в крае достигнут 0…-5 градусов.
Ветер будет северный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 12 метров.
В Барнауле временами снег, на дорогах гололедица. Днем -1…-3 градуса. Ветер северный, 2-7 метров в секунду.
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