Гололедица ждет жителей Алтайского края в 11 декабря - синоптики

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Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и гололедицу на дорогах в Алтайском крае и столице региона в воскресенье, 11 декабря.

Так, в северных и восточных районах края ночью ожидается небольшой снег, утром местами изморозь. Температура воздуха составит -19...-24 градуса, а местами от 14 до 19 градусов мороза. Днем преимущественно будет без осадков, в течение суток на дорогах будет гололедица. Столбик термометра днем поднимется до -8...-13 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров.

В Барнауле в течение всего воскресенья преимущественно без осадков и ожидается гололедица на дорогах. Ночью возможна изморозь. Температура воздуха в темное время суток составит -19...-21 градусов, днем от 9 до 11 градусов мороза. Ветер юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 м/с.