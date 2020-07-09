Голосование по поправкам прошло на высшем демократическом уровне - Путин

Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции было проведено на высшем уровне, а плебисцит не привел к вспышке коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально. Среди членов избиркомов, избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией. После всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что специалисты и доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, роста заболеваемости. Наоборот, продолжается дальнейшее снижение", – сказал президент.

Глава государства добавил, что общероссийское голосование было организовано на самом высоком демократическом уровне, а по словам наблюдателей и представителей СМИ, плебисцит прошел с минимальным количеством нарушений.