Горб с провалинами: улицу Покровскую в Барнауле перекопали после капремонта

Фото: Андрей Вологжин

В редакцию Amic.ru обратилась читательница, возмущенная тем, что коммунальщики в Барнауле перекопали отремонтированную улицу Покровскую. Женщина сообщила, что дорогу после проведения работ не привели в первоначальный вид.

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Прочее Фотоновости. Капитальный ремонт "убитой" улицы Покровской начали в Барнауле

"Этим летом заасфальтировали страшные, как после бомбежки, ямы на улице Покровской. А уже через несколько дней "вскрыли" новый асфальт сразу после пешеходного перехода с улицей Юрина. Видимо, чинили что-то в теплотрассе, а после засыпали рыжей щебенкой. Сейчас там большой горб с провалинами, а после первых осенних дождей снова будет жуткая ямища", - сообщила читательница.

По словам читательницы Amic.ru, работы на месте уже завершили и даже восстановили ограждение вдоль проезжей части. При этом весь газон так и остался разрытым, а на дороге вместо асфальта красуется щебенка.

Как ранее сообщал наш портал, улицу Покровскую, на которой сконцентрировано большое количество автосервисов и автомагазинов, капитально отремонтировали этим летом в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". На эти работы было потрачено 6,5 млн рублей.

Стоит отметить, что всех сетевиков города перед началом работ собирали и попросили скорректировать графики до начала асфальтирования.