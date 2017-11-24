Гордума Барнаула получила нового руководителя аппарата
Светлана Темнякова пришла на эту должность из администрации города
Кадровые перестановки произошли в Барнаульской городской Думе. Вместо Веры Сираш пост главы аппарата заняла Светлана Темнякова. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.
Об уходе с поста Веры Сираш стало известно пару дней назад. В пресс-службе уточнили, что она вышла на пенсию после девяти лет работы в этой должности.
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А пришла на этот пост Светлана Темнякова. И пришла из администрации города. Там она в разные годы была помощником заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям, ведущим специалистом отдела управления муниципальными предприятиями и учреждениями Барнаула.