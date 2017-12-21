Горловое пение, графика и фото Алтая: в Барнауле открывается новая выставка

23 декабря у барнаульцев появится возможность пройтись тропами сибирских путешественников: в краевой столице на втором этаже ТРЦ "Огни" откроется выставка "Притяжение Алтая". Участие в ней примут фотографы, художники и музыканты, которые своим творчеством погрузят зрителей в таинственный и волшебный мир Горного Алтая. Мероприятие состоится при поддержке Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул 90,7 FM.

Организатором и идейным вдохновителем выставки стала фотограф и путешественница Татьяна Рейзбих. В экспозицию войдут более 40 ее работ, компанию ей составит фотограф Рафаэль Гатиятуллин и график Павел Ойношев. Свою нотку добавят известные исполнители горлового пения Элес Тадыкин и сыновья, Алексей Чичаков, Ринат Суразов и Болот Байрышев, которые выступят в Барнауле в поддержку выставки.

По признанию Татьяны, она сама очень любит Горный Алтай, хотя за границей путешествовала немало - посетила около 30 стран, но душой всегда тянется именно сюда.

"Много есть на планете красивых мест, но здесь другая энергетика: эти реки, озера и горы очень притягивают. На Алтае действительно есть место силы, я на себе это чувствую. Если раз побывал здесь, то всегда хочешь вернуться", - объясняет Татьяна Рейзбих.

В ее объектив попадали разные уголки Республики Алтай, а на выставке можно будет увидеть пейзажи Курайской степи, Мультинских озер, реки Чулышман и озер Красной горы. В планах – побывать на Шавлинских и повторить пеший поход к подножию Белухи.

"Нам хотелось не только показать красивые виды природы, но и шире познакомить горожан с культурой Горного Алтая, показать ее объемно. Возможно, в следующем году мы повторим выставку и включим туда не только фотографов и художников, но и работы мастеров, занимающихся алтайской национальной резьбой - они делают очень тонкие, изящные вещи, которые в таких местах, как Аржан-Суу, не увидишь", - комментирует Татьяна.

Как объясняет фотограф, суть выставки заключается не просто в том, чтобы люди посмотрели на пейзажи и зарисовки природы, но еще и загорелись, увлеклись путешествиями, захотели побывать в тех местах, которые оказались в кадре. И такие отклики уже были.

"Первая выставка "Притяжение Алтая" состоялась в прошлом году, после нее было много желающих побывать в Горном Алтае, люди писали мне и благодарили. Я сама занимаюсь туризмом с юности. Сначала ездила в составе туристических групп, а после мы создали группу "Сибирская тропа". В результате увлечения фотографией я начала переполняться впечатлениями, и появилось желание поделиться ими с кем-то еще: теперь мы сами проводим экскурсии, у нас есть автобус, на котором изображен мой пес маламут. Мы часто берем его с собой как талисман", - рассказывает инициатор выставки.

Кстати, маламут по кличке Канай тоже будет на выставке, с ним можно будет сфотографироваться. Открытие экспозиции запланировано на 17:00.