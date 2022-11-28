Горнолыжный курорт «Манжерок» получил туристический «Оскар»

Всесезонный курорт «Манжерок» стал лауреатом национальной премии «Горы России». Он получил награды сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года» (всего было подано 300 заявок). Новые награды курорта подтвердили его лидирующие позиции не только в Сибири, но и в России в целом.

К услугам гостей «Манжерока» — гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъёмник для детей и новичков, байк-парк, 5 км пеших троп различной сложности и уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая». В 2021 году на курорте появился Центр компетенций по управлению горными территориями. В нём проводят семинары для специалистов горнолыжных комплексов страны, тестируют снегоуплотнительные машины и снегогенераторы.

Горнолыжные трассы оснащены тремя подъёмниками и системой искусственного оснежения. Есть учебный склон с траволатором и длинный пологий зелёный выкат для новичков, дюжина простых синих и красных трасс протяжённостью до 2100 м и более сложный спуск «Чуя». На курорте работают инструкторы, всё необходимое для катания можно взять напрокат.

Фото: ГЛК «Манжерок»

В новом сезоне протяжённость трасс достигнет 22 км. Гостям будет доступен тематический детский склон, тюбинг с двумя трассами и с автономным подъёмником, сноу-парк, селфи-поинты и даже общение с альпаками.

«Манжерок» — это место с уникальной природой и энергетикой, где гости отдыхают и телом, и душой, причём не только зимой, но и летом. Мы системно развиваем курорт уже несколько лет, чтобы сделать его одним из главных туристических центров страны. Для этого мы создаём самую современную и комфортную инфраструктуру. Мы рады, что наши усилия высоко оценивают и эксперты, и посетители, которые отдали за нас свой голос в ходе премии «Горы России». Победа в этих номинациях говорит о правильности выбранного нами курса", — сказал заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов.

Популярность курорта растёт с каждым годом. В 2020 году «Манжерок» посетили 282 тыс. человек, в 2021 — 500 тыс., а в 2022 году на курорте уже побывали свыше полумиллиона гостей еще до начала горнолыжного сезона.

Фото: ГЛК «Манжерок»

«В основе комплексного развития курорта лежат круглогодичность, фокус на целевую аудиторию, централизованное управление. Благодаря этому наш курорт имеет всю необходимую инфраструктуру и активно развивается. Сегодня в нашей команде порядка 500 сотрудников, а в ближайшее время она вырастет в полтора раза. Таким образом, курорт „Манжерок“ станет самым крупным работодателем Республики Алтай. Уверен, уникальное сочетание современных технологий, комфорта и экологичности сделает „Манжерок“ одним из самых привлекательных в России», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Ростуризм назвал «Манжерок» лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. Начиная с 2018 года курорт признаётся лучшим по версии Ski Business Awards и имеет 8 наград. Четыре из них получены в этом году: «Лучший инвестиционный проект», «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО» и «Лучший архитектурный проект» (за проект пятизвёздочного гостиничного комплекса). Также в 2022 году тематический парк «Хранитель Большого Алтая» стал лучшим этнографическим парком страны, а проект «Манжерок — детям» признан лучшим социальным проектом 2022 года.