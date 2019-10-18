Горный Алтай завалило снегом как зимой. Фото и видео

Обильный снегопад прошел в Горном Алтае 17 октября. Некоторые места буквально завалило снегом.

Местные жители в социальных сетях выкладывают фотографии образовавшихся сугробов. Одним из мест, где выпало больше всего снега, стал Семинский перевал.

"Похоже, на Семинском перевале уже зима", – написал один из комментаторов в паблике Barnaul22.

"Там и в мае снег лежал", – напомнил ему другой пользователь соцсети.

Напомним, туристы из Алтайского края попали под снегопад 25 июня в Республике Алтай. Снег окрасил в белый цвет практически все окрестности Семинского перевала – излюбленного места отдыха в горах.

Некоторые туристы решили не упускать возможности: поиграли в снежки и попытались слепить снеговик.