Горный Алтай завалило снегом как зимой. Фото и видео
Местные жители делятся фотографиями сугробов посреди осени
Обильный снегопад прошел в Горном Алтае 17 октября. Некоторые места буквально завалило снегом.
Местные жители в социальных сетях выкладывают фотографии образовавшихся сугробов. Одним из мест, где выпало больше всего снега, стал Семинский перевал.
"Похоже, на Семинском перевале уже зима", – написал один из комментаторов в паблике Barnaul22.
"Там и в мае снег лежал", – напомнил ему другой пользователь соцсети.
Напомним, туристы из Алтайского края попали под снегопад 25 июня в Республике Алтай. Снег окрасил в белый цвет практически все окрестности Семинского перевала – излюбленного места отдыха в горах.
Некоторые туристы решили не упускать возможности: поиграли в снежки и попытались слепить снеговик.