Горный или Кипр: где будут отдыхать жители Алтайского края на майские праздники

Горный Алтай, Турцию и Кипр выбирают жители Алтая для путешествий на майские праздники. Об этом Amic.ru сообщила руководитель рабочей группы по выездному туризму Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

По словам эксперта, за неделю до Первомая в турагентствах региона начался небывалый ажиотаж, на многие направления уже не осталось свободных мест.

"Из Барнаула были вылеты в Турцию и во Вьетнам, но свободных мест уже не осталось. Стоимость путевок была в пределах 35-45 тысяч рублей на человека. Примерно за эту же цену можно купить тур на Кипр с вылетом из Новосибирска, места еще есть, но их очень мало", – рассказала Евгения Беспалова.

Пробки по пути в Горный Алтай

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Еще одно традиционное для жителей Алтайского края направление для отдыха на майские праздники – Горный Алтай. Причем в последнее время многие туристы едут в "дикий" Горный – вдоль по Чуйскому тракту до границ с Монголией. Пять выходных дней позволяют посетить самые интересные места и в спокойном темпе вернуться в город. Выезд обычно бывает ранним утром 1 мая. По пути многие заезжают на "Цветение маральника" – масштабный праздник, который официально открывает летний туристический сезон.

Как ранее сообщила Amic.ru директор Алтайтурцентра Татьяна Сажаева, из-за большого наплыва туристов и начала сезона ремонта дорог на трассе в сторону Горного Алтая бывают серьезные пробки. Чтобы избежать их, туристам советуют выбрать альтернативный маршрут – через село Алтайское и живописный Бирюксинский перевал.

"За последние три дня Горный Алтай разобрали практически весь. Ажиотаж появился именно на этой неделе. Цены по этому направлению разные, они зависят от условий проживания. Номера с удобствами в Горном Алтае стоят от 1500 рублей в сутки за номер и выше", – рассказала Евгения Беспалова.

Московские каникулы

Многие туристы не прибегают к помощи турагентов и самостоятельно планируют путешествия. Некоторые летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи.

"Билеты на майские праздники в Москву стоят от 15 тысяч рублей, в Санкт-Петербург – от 24 500 рублей, но такая цена не на все даты. Проживать можно в хостелах от 1000 рублей за ночь. В Сочи 1 мая вылет чартерным рейсом на шесть ночей от 26 тысяч рублей. В стоимость входит перелет, проживание, трансфер до отеля. Сочи не очень пользуется спросом, так как кататься на лыжах уже поздно, а загорать еще рано", – говорит Евгения Беспалова.