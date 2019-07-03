"Горный За бег": на Алтае пройдет 4-й ежегодный полумарафон и праздник бега

10 августа 2019 года в Чемальском районе Республики Алтай в четвертый раз пройдет ежегодный полумарафон и праздник бега "Горный За бег".

Ежегодно, чтобы принять участие в мероприятии, на Алтай приезжают сотни любителей бега со всей России. В этом году организаторы вновь подготовили для забегов трассу с красивейшими видами, электронную систему хронометража и медаль финишера каждому участнику.

В этом году участники полумарафона "Горный За бег" смогут попробовать свои силы на одной из четырех дистанций – 3 км, 5 км, 10 км и 21 км.

К участию в мероприятии допускаются люди любого возраста, обязательным условием участия является прохождение регистрации на сайте проекта http://gornyzabeg.tilda.ws/ и последующая оплата стартового взноса в размере 500 рублей. Регистрация на забеги продлится до 5 августа.

Старт полумарафона и праздника бега "Горный забег" состоится 10 августа на центральном стадионе села Чемал. Для участников и их болельщиков организаторы готовят развлекательную программу.

Подробную программу стартов, а также карту трассы можно посмотреть на сайте http://gornyzabeg.tilda.ws/

Дата и место: 10 августа 2019 года, Центральный стадион села Чемал, Республика Алтай

Сайт проекта: http://gornyzabeg.tilda.ws/

Телефоны, по которым вы можете задать любые интересующие вас вопросы: 8-963-578-11-78, 8-913-216-92-98.