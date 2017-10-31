Город-спутник Барнаула вновь возглавил Сергей Еремеев

Сергей Еремеев, в прошлом депутат краевого уровня и глава администрации Новоалтайска, возглавил город-спутник Барнаула на ближайшие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Вопрос был решен на заседании Новоалтайского городского Собрания депутатов во вторник, 31 октября. Сергей Еремеев будет занимать этот пост пять лет.

С 2017 года Еремеев работал в должности главы администрации Новоалтайска. Сейчас у него остаются те же полномочия, просто должность стала называться иначе.

До получения чиновничьих постов Еремеев был депутатом Алтайского краевого Заксобрания (2011-2016 годы).

60-летний Сергей Еремеев имеет высшее инженерное образование и опыт работы на нескольких заводах. Так, он занимал пост первого заместителя генерального директора ЗАО "Черниговец", генерального директора ООО "Кемеровохиммаш" в Кемеровской области, генерального директора ОАО "Алтайвагон" в Новоалтайске.

Женат, имеет двоих детей.