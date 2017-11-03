Город в молочной пелене: густой туман накрыл Барнаул

Сильный туман окутал улицы Барнаула утром 3 ноября

3 ноября 2017, 05:33

Жители Барнаула выкладывают в различных соцсетях фотографии тумана, окутавшего улицы города утром в пятницу, 3 ноября.

Отметим, что туман наблюдается не только в самом городе, но и на трассах Алтайского края. Между тем из-за погодных условий не смогли сесть в краевой столице сразу три самолета, которые летели из Москвы. Все они направлены на запасной аэропорт в Новосибирск.

 

#Барнаул, ты где?! Ёжииииик!!! #сайлентхилл #безфильтров

Публикация от Анна Сёмина (@sema_brn)

 

Сегодня прям #SilentHill какой - то :)

Публикация от Илья Пятков (@mdst_music)

 

Приезжаешь на пары, а универа нет. Спасибо туману за это😂

Публикация от Juliette (@hunter_meoww)

 

#Туманы

Публикация от Валентина Щукина (@valentina_schukina)

 

В глазах тумаааан😅

Публикация от Anna Petrova (@anny_petrova_art)

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