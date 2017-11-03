Город в молочной пелене: густой туман накрыл Барнаул

Жители Барнаула выкладывают в различных соцсетях фотографии тумана, окутавшего улицы города утром в пятницу, 3 ноября.

Отметим, что туман наблюдается не только в самом городе, но и на трассах Алтайского края. Между тем из-за погодных условий не смогли сесть в краевой столице сразу три самолета, которые летели из Москвы. Все они направлены на запасной аэропорт в Новосибирск.

#Барнаул, ты где?! Ёжииииик!!! #сайлентхилл #безфильтров Публикация от Анна Сёмина (@sema_brn) Ноя 2 2017 в 6:24 PDT

Сегодня прям #SilentHill какой - то :) Публикация от Илья Пятков (@mdst_music) Ноя 2 2017 в 7:17 PDT

У нас не Лондон, конечно, с его вечными туманами, да и не будет похож, даже если красный автобус добавить с будкой телефонной ☎️, но все равно красиво 😌❤️ Публикация от Elvira Zherdeva (@elyolik) Ноя 2 2017 в 7:16 PDT

Приезжаешь на пары, а универа нет. Спасибо туману за это😂 Публикация от Juliette (@hunter_meoww) Ноя 2 2017 в 7:12 PDT

#Туманы Публикация от Валентина Щукина (@valentina_schukina) Ноя 2 2017 в 7:04 PDT

А какое у вас утро пятницы? 🌫️ #туман #пятница #какнайтидорогунаработу #fog #friday #whereismyjob Публикация от Tatiana Y (@tat.yanayakovleva) Ноя 2 2017 в 6:56 PDT