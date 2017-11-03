Город в молочной пелене: густой туман накрыл Барнаул
Сильный туман окутал улицы Барнаула утром 3 ноября
Жители Барнаула выкладывают в различных соцсетях фотографии тумана, окутавшего улицы города утром в пятницу, 3 ноября.
Отметим, что туман наблюдается не только в самом городе, но и на трассах Алтайского края. Между тем из-за погодных условий не смогли сесть в краевой столице сразу три самолета, которые летели из Москвы. Все они направлены на запасной аэропорт в Новосибирск.
#Барнаул, ты где?! Ёжииииик!!! #сайлентхилл #безфильтров
Публикация от Анна Сёмина (@sema_brn)
Сегодня прям #SilentHill какой - то :)
Публикация от Илья Пятков (@mdst_music)
У нас не Лондон, конечно, с его вечными туманами, да и не будет похож, даже если красный автобус добавить с будкой телефонной ☎️, но все равно красиво 😌❤️
Публикация от Elvira Zherdeva (@elyolik)
Приезжаешь на пары, а универа нет. Спасибо туману за это😂
Публикация от Juliette (@hunter_meoww)
Превосходно! Вспоминаю 2009, когда к 4 ноября 3 суток стоял густой туман🌁, а в итоге пошел снег🌨, много снега❄☃️! И почему это помню только я?🤦♀️ #барнаул #туман #туман2017 #3ноября #погода #2009
Публикация от Малмыгина Светлана (@addisababa92)
Публикация от Валентина Щукина (@valentina_schukina)
А какое у вас утро пятницы? 🌫️ #туман #пятница #какнайтидорогунаработу #fog #friday #whereismyjob
Публикация от Tatiana Y (@tat.yanayakovleva)
Публикация от Anna Petrova (@anny_petrova_art)