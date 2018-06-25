Города-соседи: на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в Славгороде и Яровом

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Традиционный рост тарифов на "коммуналку", который произойдет в Алтайском крае с 1 июля, не обойдет стороной и западные города региона – Славгород и Яровое.

Ранее портал Amic.ru информировал, на сколько для жителей региона вырастут тарифы на электричество, и подробно сообщал о повышении платы за холодное и горячее водоснабжение, а также за тепло и водоотведение в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Новоалтайске и ЗАТО Сибирский.

Что касается городов-соседей Славгорода и Ярового, то здесь ситуация с тарифами с 1 июля изменится следующим образом: