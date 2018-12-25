Городская ёлка для многодетных семей прошла в Барнауле

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Новогодняя ёлка для многодетных семей Барнаула прошла в Алтайском государственном театре кукол "Сказка" 25 декабря. На празднике детям представили новогодний спектакль "Морозко". Перед этим с семьями встретился глава Барнаула Сергей Дугин.

По словам главы города, уходящий год стал знаковым в сфере семейной политики, сообщает мэрия Барнаула. Более тысячи барнаульских семей стали получателями ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета. Кроме этого, в краевой столице планируется открыть пять новых детских садов.

Кукольное представление посмотрят более 270 детей из 184 многодетных семей, активно участвующих в общественной жизни города.