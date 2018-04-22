Городское кладбище загорелось в Рубцовске

Пожарные прибыли для борьбы с огнем

22 апреля 2018, 18:34

Фото: vk.com/rubcovsk_incident

Неизвестные устроили пожар на городском кладбище в Рубцовске в воскресенье, 22 апреля. Об этом сообщается в сообществе "Инцидент Рубцовск" во "ВКонтакте".

Отметим, что запись о пожаре была опубликована днем, около 15:40. 

В комментариях пользователи отметили, что пожар произошел из-за того, что кто-то из посетителей кладбища решил поджечь мусор, несмотря на ветреную погоду. 

Сообщается, что на место ЧП прибыли пожарные, которые начали тушить возгорание. 

Официальных данных о масштабах пожара на данный момент нет.

Комментарии
    Новости партнеров