Горожане испытали "Барнаульский Арбат" на прочность забегами в валенках
Соревнования вызвали большой интерес у жителей краевой столицы, отмечающих День города
16 сентября 2017, 17:19
Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Забеги в валенках прошли в центре Барнаула в День города и вызвали настоящий ажиотаж среди жителей краевой столицы.
Необычные соревнования состоялись на "Барнаульском Арбате", который в праздничный день посетили тысячи людей.
Участие в состязании охотно приняли и взрослые, и дети. Как это было, смотрите в фоторепортаже портала Amic.ru.
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