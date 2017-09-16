Горожане испытали "Барнаульский Арбат" на прочность забегами в валенках

Соревнования вызвали большой интерес у жителей краевой столицы, отмечающих День города

16 сентября 2017, 17:19

Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Забеги в валенках прошли в центре Барнаула в День города и вызвали настоящий ажиотаж среди жителей краевой столицы.

Необычные соревнования состоялись на "Барнаульском Арбате", который в праздничный день посетили тысячи людей.

Участие в состязании охотно приняли и взрослые, и дети. Как это было, смотрите в фоторепортаже портала Amic.ru.

Тысячи людей прогулялись по

Тысячи людей прогулялись по "Барнаульскому Арбату" в День города

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