Горожане испытали "Барнаульский Арбат" на прочность забегами в валенках

Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Забеги в валенках прошли в центре Барнаула в День города и вызвали настоящий ажиотаж среди жителей краевой столицы.

Необычные соревнования состоялись на "Барнаульском Арбате", который в праздничный день посетили тысячи людей.

Участие в состязании охотно приняли и взрослые, и дети. Как это было, смотрите в фоторепортаже портала Amic.ru.