Горожане опять без воды: в Барнауле произошла новая коммунальная авария

Фото: vk.com/barneos22

Новая коммунальная авария произошла в Барнауле, где лишь к утру 14 декабря было ликвидировано еще одно повреждение на сетях.

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Прочее Жилые дома, детсад и колледж остались без тепла в Барнауле из-за аварии

В частности, как сообщают пользователи социальных сетей, в данный момент без холодной воды находятся жители дома № 73 по улице Попова.

"Порыв произошел между домами Юрина, 208 и Попова, 37. Идут работы по устранению. Воду обещают дать ближе к ночи", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

В барнаульском водоканале порталу Amic.ru сообщили, что в данном районе действительно произошел порыв на водоводе. Ведутся работы по устранению. Более подробная информация появится немного позже.

Отметим, что буквально утром 14 декабря в Барнауле ликвидировали повреждение в поселке Южном.

В этом районе авария случилась на тепловых сетях и ликвидацией занимались энергетики, восстановившие отопление и горячее водоснабжение.