Горячая линия по вопросам качества продуктов открыта в Алтайском крае

Специалисты алтайского Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии с 1 января 2018 года проводят консультирование местных жителей по телефону горячей линии по теме соблюдения качества и сроков годности продуктов питания.

Жители региона смогут задать вопросы о существующих нормативных требованиях к продуктам питания. Специалисты дадут им разъяснения и рекомендации по выбору безопасных продуктов, расскажут, куда обращаться в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине.

Задать свои вопросы можно по телефонам: 8 (3852) 66-54-27 (понедельник-четверг – с 8:30 до 17.00, обед с 12:45 до 13:15, пятница – с 9.00 до 12.45). Обращение можно направить по электронной почте, e-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, uk-centr3@alcge.ru.