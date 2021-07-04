Горящий фонарь напугал жителей Барнаула

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о столбе черного дыма, который виден из нескольких частей города. Оказалось, что на проспекте Космонавтов загорелся фонарь.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что возгорание произошло на территории производственного здания. Была угроза распространения огня на крышу помещения.

Площадь пожара 80 кв м. Бойцам удалось не допустить распространения огня на большую площадь. На месте был задействован коленчатый подъёмник, работало звено газодымозащитников, для бесперебойной подачи воды проложена магистральная линия.

В результате пожара обошлось без пострадавших.