Госдумский коммунист Заполев пойдет на выборы в Заксобрание Алтайского края

Фото: Александра Черданцева. ИА "Амител"

КПРФ в Алтайском крае определила 29 кандидатур на выборы в Алтайское краевое Заксобрание по одномандатным округам. Среди них – депутат Госдумы от региона Михаил Заполев, экс-глава Павловского района Владимир Попов, общественник Валерий Горбунов. Имена журналистам назвал первый секретарь крайкома партии Сергей Юрченко на пресс-конференции в среду, 2 марта.

По словам Юрченко, нынешний состав фракции КПРФ в АКЗС "недорабатывает".

"Мы хотим создать фракцию (в новом, седьмом созыве – прим. ред.) с большим количеством специалистов, с более настойчивыми людьми", – прокомментировал персек.

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Все эти 29 кандидатов еще должны быть утверждены на краевой партконференции, только после этого можно будет говорить об их официальном выдвижении. Остальные пять кандидатов по одномандатным округам станут известны позднее.

Не сообщает КПРФ пока и состав списка партии. Как ранее корреспонденту ИА "Амител" рассказывал Юрченко, свои предложения по списку уже дали 10 районов.

Напомним, новый созыв АКЗС будет состоять из 68 депутатов: 34 по одномандатным округам, 34 по спискам партий.

"Мы намерены взять девять мандатов (именно столько сейчас депутатов во фракции КПРФ в АКЗС, все списочники – прим.ред.) по списку партии и примерно четыре мандата по одномандатным округам", – прокомментировал ИА "Амител" Сергей Юрченко.Список кандидатов по округам:

Виктор Гоменюк Владимир Кривошеев Кирилл Бекетов Сергей Ганжа Михаил Заполев Лериса Шевцова Валерий Горбунов Владимир Несин Елена Прозорова Владимир Попов Наталья Жолнерова Николай Башкатов кандидатура не определена Владимир Денисов Николай Балтер Вячеслав Лаптев Петр Силин кандидатура не определена Юрий Подмазов Петр Понарин кандидатура не определена Роман Грошев Тарас Хижняк Анатолий Барсуков Игорь Галкин Людмила Попова кандидатура не определена кандидатура не определена Олег Кравченко Александр Хлыновский Вячеслав Початов Владимир Белкин Вероника Лапина Сергей Литвинов

В списке, как видим, пока только один действующий депутат АКЗС – Владимир Несин. Ранее Сергей Юрченко сообщал и о выдвижении по одномандатному округу депутата Юрия Кретова, однако в предоставленном партией списке его нет. Судя по всему, он войдет в партийный список партии. Кстати, возглавит его, скорее всего, сам Сергей Юрченко.

В списке нет вышедшей из партии Нины Даниловой, Николая Наздрачева и главы фракции Виталия Сафронова – все являются действующими депутатами. Нет здесь и депутата Марка Козловского. Он был исключен из партии, но теоретически может идти на выборы от КПРФ. Но, по словам Юрченко, такого предложения от Козловского КПРФ пока не поступало.

Примечательно, что в списке есть действующий депутат Госдумы от Алтайского края Михаил Заполев. По информации корреспондента ИА "Амител", он хотел снова идти в ГД, но его кандидатуру не согласовали.

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Мы видим в списке и экс-главу Павловского района Владимира Попова, который по активно распространяемым слухам намеревался заплатить за свое выдвижение от КПРФ Алтайского края в Госдуму.

Также в списке одномандатников известный в крае оппозиционный борец против вырубки леса Валерий Горбунов.

Выборы в АКЗС состоятся 18 сентября 2016 года.