Госимущество на 108 млн рублей продали в Алтайском крае в 2017 году

108 млн рублей поступило в бюджет Алтайского края от продажи госимущества в 2017 году. Такие данные содержатся в докладе министра имущественных отношений региона Людмилы Сорокиной, который она представит депутатам краевого парламента в четверг, 31 мая.

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Из них 55,4 млн рублей - доход от приватизации объектов недвижимости, еще 52,8 млн рублей - земельных участков. Полученная сумма в 108 млн рублей в 6,3 раза выше планового значения 2017 года и в 2,9 раза выше поступлений от приватизации в краевой бюджет в 2016 году.

На 2017 год план приватизации государственного имущества включал преобразование в хозяйственное общество с долей края одного унитарного предприятия, приватизацию акций одного акционерного общества, продажу на торгах 106 зданий и сооружений, сказано в докладе министра.

Все включенные в прогнозный план объекты не являются необходимыми для осуществления Алтайским краем своих полномочий, подчеркивается в документе.

На аукционы был выставлен 141 объект недвижимости (здания, сооружения) и 58 земельных участков. По 82 объектам недвижимости и 22 земельным участкам (часть объектов и участков были из плана приватизации 2016 года) покупатель нашелся.

Например, были проданы гаражи, здания конторы пожарно–химической станции, склады, столярные цеха, мастерские в Троицком, Ключевском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Михайловском, Волчихинском, Павловском и других районах. Самый частый покупатель - ООО "Салаир". Компания купила несколько зданий в Ключевском районе почти за 13 млн рублей, в Панкрушихинском районе за 8,5 млн, в Волчихинском районе за 17 млн и здания в ряде других районов.

Непроданные объекты также расположены в разных районах края: здание склада хранения цемента, помещение аптеки, санаторий и ветлаборатория и другое. Из непроданного - имущество и земельный участок на ул. Мало-Тобольская, 36/ просп. Социалистический, 12 (район Старого базара). Здание является объектом культурного наследия и известно как "Универмаг торгового дома "Сухов с сыновьями". По условиям контракта, покупателю нужно будет провести реставрацию здания. Оно, кстати, продавалось всего за 1 рубль, а вот землю под ним оценили в 20 млн рублей.