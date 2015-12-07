Гостям ''Алтайской зимовки'' приготовят тысячу порций гречневой каши
На ипподроме пройдут заезды рысистых спортивных лошадей и выступления спортсменов-конников. Откроется полевая кухня.
В субботу, 12 декабря, пройдут заезды рысистых спортивных лошадей и показательные выступления спортсменов-конников. Гости смогут прокатиться на верблюде, лошадях и пони, сообщает Алтайтурцентр.
А 13 декабря состоится чемпионат Алтайского края по мотоскийорингу, показательные выступления Федерации фигурного катания Алтая, молодежный забег Дедов Морозов и Снегурочек, различные конкурсы и викторины, концерты.
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В этом году программа праздника, открывающего зимний туристический сезон в крае, включает более 70 мероприятий. Все они пройдут с 10 по 13 декабря на 40 площадках в пяти городах и восьми районах региона.