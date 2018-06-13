Готовь елку летом: символ Нового года могут перенести к Старому базару

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Главную новогоднюю елку Барнаула, которую на протяжении долгого времени устанавливают на площади Сахарова, могут перенести в район Старого базара.

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Речь об этом шла накануне, когда глава города Сергей Дугин побывал на стройплощадке, где идет капитальный ремонт здания Центрального рынка.

В целом, говоря об изменениях, которые наблюдаются в исторической части краевой столицы, градоначальник отметил: "Построено новое ограждение Центрального парка, набережная, завершается благоустройство Нагорного парка. Кардинально поменялся облик улицы Мало-Тобольской. Теперь инвесторы приводят в порядок здание Старого базара".

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По словам Дугина, в этой части города необходимо проводить массовые мероприятия.

"Например, День города, возможно рассмотрение вопроса о переносе на эту площадку городской новогодней елки. Частные инвесторы вкладывают средства, предполагая со временем получить отдачу. Для этого надо вести дела так, чтобы заинтересовать барнаульцев и гостей города, чтобы люди хотели прийти сюда, сделать покупки и провести свободное время", - цитирует главу города пресс-центр администрации Барнаула.

Напомним, городские власти уже давно думают о том, чтобы организовать главную новогоднюю площадку не на площади Сахарова. В числе локаций, куда можно было бы определить елку, назывались такие места, как площадь Советов, площадь Свободы, район речного вокзала, парк "Изумрудный".