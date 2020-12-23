"Готовимся к наихудшему сценарию". Томенко о третьей волне ковида

Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе пресс-конференции 23 декабря прокомментировал подготовку региона к третьей волне коронавируса.

"Готовимся к наихудшему сценарию. Как говорится, точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра. Но мы опираемся на оценки и прогнозы специалистов. Февраль будет определяющим, – уточнил губернатор. – Никакого секрета не открою. Возможности нашей системы здравоохранения ограничены. Их предел мы увидели в октябре и ноябре".

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По словам Томенко, еще в случае ухудшения эпидемической ситуации есть возможность развернуть 2-2,5 тысячи коек.

"Но это предел. Если одновременно в крае 10 или 15 тысяч заболеют, разместить их будет сложно. Вернее, невозможно. Поэтому задача – не допустить этого", – подчеркнул глава региона.

Ранее amic.ru писал, что Минздрав региона озвучил прогноз о том, когда в регионе начнется третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

21 декабря министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил на вопрос о готовности региона к наступлению третьей волны заболеваемости коронавирусом и возможности вывода из консервации бывшего здания шестиэтажной больницы на улице Титова в Барнауле.