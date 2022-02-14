Готовое решение. Как быстро и легко организовать горячее питание на предприятии

Организация питания сотрудников — важная часть корпоративной политики предприятия. Это проявление заботы, которое положительно влияет на климат в коллективе, делает условия труда более комфортными, и, соответственно, повышает продуктивность. Но открывать столовую на производстве готов далеко не каждый руководитель: наём нового персонала, покупка и установка специального оборудования, решение юридических вопросов — всё это долго и дорого.

Часто проще и рентабельней воспользоваться услугами службы доставки готовых обедов. В Барнауле, например, можно обратиться в компанию “Сытый мужик”. Она работает в краевой столице уже больше года и помогает организовать свежее и вкусное корпоративное питание без серьёзных финансовых вложений.

Так, “Сытый мужик” уже около шести месяцев успешно сотрудничает с транспортной компанией ПЭК. Менеджер предприятия ежедневно собирает у сотрудников склада и офиса пожелания по обеду на следующий день, передаёт информацию в службу доставки и на следующий день весь коллектив ПЭКа обедает горячими блюдами, которые они выбрали накануне.

На каждый день недели “Сытый мужик” предлагает своё меню. Например, в понедельник работники могут заказать салат буржуйский с курицей и ананасами или капустный с колбасой. На первое — харчо или суп-лапша с курицей, на второе — поджарка из свинины, котлета, манты, омлет с колбасой, WOK, молочная каша или запеканка. Также ежедневно можно заказать свежую выпечку. А чтобы выбор не наскучил, меню обновляют каждые три месяца.

Для оформления заказа достаточно позвонить в службу доставки по телефону 59-20-50 и подать заявку. Чтобы выбранные вами блюда точно были в наличии, лучше сделать заявку заранее — за день. Можно заказать сразу на неделю — тогда каждый день в указанное вами время на предприятие будут привозить горячие обеды.

Служба доставки “Сытый мужик” готова к крупным заказам и с лёгкостью накормит предприятие, где работают до 100 человек. Принимаются любые формы оплаты; также возможно заключение договора и оплата на расчётный счёт. Узнать подробности можно по телефону 8 (913) 360-08-12 или 59-20-50.

Служба доставки обедов “Сытый мужик”

Тел.: 8 (913) 360-08-12, 59-20-50

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