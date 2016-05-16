Готовое жилье предлагают в Новосибирске по цене строящегося

В новосибирском микрорайоне "Новомарусино" как раз сдали восемь стильных четырехэтажных домов, на подходе – еще шесть. Пока квартиры здесь можно приобрести выгодно – по цене строящегося жилья.

Жители уютных малоэтажных домов "Новомарусино" уже получают ключи. Все квартиры здесь сдаются с высокой готовностью к чистовой отделке: стены оштукатурены, постелен линолеум. При желании можно воспользоваться услугой "отделка под ключ" и получить абсолютно готовую к переезду квартиру: с сантехникой и обоями.

В сданных домах ведется продажа квартир. Среди них и комфортные однокомнатные, и просторные двухкомнатные. А главное – готовые квартиры здесь продаются по цене строящегося жилья:

- Однокомнатная квартира – от 1,580 тысяч рублей;

- Двухкомнатная квартира – от 1, 790 тысяч рублей.

Важным преимуществом покупки готовых квартир в "Новомарусино" является наличие выгодной госипотеки от 20 ведущих банков-партнеров. Рассчитать будущий ежемесячный платеж на собственное жилье можно на сайте компании.

В "Новомарусино" продолжает развиваться инфраструктура: построен детский сад, открыты магазин и салон красоты, планируется строительство торгового центра.

Застройщик микрорайона "Новомарусино" постоянно разрабатывает выгодные программы, которые в значительной мере сокращают затраты на приобретаемое жилье. Узнать об интересных условиях покупки квартир можно у менеджера компании.

Переехать в Новосибирск легко! Выбирайте и бронируйте квартиру, звоните, а если решите посетить столицу Сибири, обязательно приезжайте на экскурсию в "Новомарусино".

Отдел продаж "Новомарусино":

"Горячая линия": 8 (383) 204-00-00

Офис продаж в жилом комплексе "Новомарусино": ул. Большая, 610

Экскурсии в "Новомарусино" — бесплатные микроавтобусы каждую субботу

Официальный сайт компании: novomarusino.ru

Присоединяйтесь "ВКонтакте"

Следите за жизнью жилого комплекса в Instagram

Застройщик: ООО "ДЖН".

Проектная декларация — на сайте novomarusino.ru.

Партнеры: ПАО "ВТБ 24", ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", АО "Газпромбанк", ПАО "Промсвязьбанк", ОАО "Банк Москвы", ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие", ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО "Банк Левобережный", ПАО АКБ "Металлинвестбанк", ОАО "АИКБ Татфондбанк", АО "ГЛОБЭКСБАНК", ПАО АКБ "Абсолют Банк", ПАО АКБ "Транскапиталбанк", ПАО АКБ "Российский капитал", АО КБ "ДельтаКредит", АО "Райффайзенбанк", АО "НОАИК", ПАО "АК БАРС Банк", АО "Юникредит банк".