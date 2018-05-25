Грациозные горные кошки: снимки очаровательных ирбисов

Большая кошка, которую так хочется потискать

26 мая 2018, 02:32, Екатерина Смолихина

Фото из сети интернет

26 мая отмечается День снежного барса на Алтае. Зародился праздник в 2010 году в селе Агач Кош-Агачского района Республики Алтай. Здесь обитает крупнейшая в России группировка снежных барсов.

Несмотря на то, что охранный статус ирбиса в прошлом году сменили с "исчезающего" на "уязвимый", горным кошкам по-прежнему грозит вымирание.

Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Горном Алтае

Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Горном Алтае

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