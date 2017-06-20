Град, грозы и жара до +33°C ждут жителей Алтайского края 21 июня

Град, грозы, дожди и вместе с тем жаркая погода будут господствовать на территории Алтайского края в среду, 21 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, температура воздуха в этот день составит +28...+33 градуса.

Ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 12-17, при грозах местами шквалистое усиление до 22 метров в секунду.

В Барнауле 21 июня воздух прогреется до +28...+30 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15.

Напомним, в крае до 23 июня продлили штормпрогноз из-за жаркой погоды и высокой пожароопасности.