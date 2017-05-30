Град размером с яйцо выпал в одном из районов Алтайского края. Фото

Фото: Amic.ru

Гигантский град выпал в Залесовском районе Алтайского края во вторник, 30 мая. Снимок редакции портала Amic.ru прислал местный житель.

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Прочее Алтайский край в ближайшие несколько часов может накрыть мощнейший ураган

Напомним, что в данный момент в регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют на 30 и 31 мая ливни, град и порывистый ветер.

Кроме этого, в ГУ МЧС по Алтайскому краю отметили, что Барнаул в ближайшие часы может накрыть мощный ураган, а порывы ветра достигнут 34 метров в секунду.

Согласно прогнозам метеорологов, температура 31 мая ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, а днем от +17 до +22.