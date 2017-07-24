Град уничтожил в Алтайском крае урожай на десятки миллионов рублей

Июль в Алтайском крае богат на осадки. В среднем по краю их выпало в полтора-два раза выше нормы, местами она была превышена даже в три-четыре раза. Больше всего дождей прошло в Чарышском районе — с 1 по 24 июля тут выпало 150 мм осадков. В Барнауле выпало 129 мм, что соответствует 199% от нормы.

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Прочее Фотоновости. Алтайский край накрыло мощным градом

"За три с небольшим недели июля 13 дней на наших метеостанциях фиксировались рекордные значения по количеству осадков за весь период наблюдений. Например, в Усть-Калманке 2 июля выпало 62 мм при месячной норме 64 мм. Был побит рекорд 1974 года", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Помимо дождей, второй летний месяц был богат на град. Так, днем 1 и сутки 2 июля в Хабарском и Михайловском районах разыгрался сильный шторм: порывы ветра достигали 25-27 м/с, выпал град диаметром 25 мм. 17 июля в Змеиногорском районе прошел сильный дождь с градом диаметром 20 мм. В результате из-за плохой видимости было остановлено движение на федеральной трассе.

Но самый мощный град выпал в Алтайском крае 13 июля. Его максимальный диаметр составил 30 мм. От него пострадали сразу пять районов: Рубцовский, Егорьевский, Угловский, Курьинский, Поспелихинский. В результате разгула стихии были повреждены теплицы, кровли домов, автомобили, люди лишились урожая.

"Погибло много сельскохозяйственных культур: пшеница, ячмень, гречиха, подсолнечник. По данным фермерских хозяйств, ущерб превысил 28 миллионов рублей", - сообщила неутешительную статистику синоптик.