Гранату обнаружили в барнаульском дворе

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Сообщение об обнаружении гранаты в одном из дворов Барнаула поступило 11 июля, информирует пресс-центр городской администрации.

Данные о находке в 09:13 предоставил старший врач Станции скорой медицинской помощи Барнаула. Предмет был обнаружен во дворе дома по адресу: проспект Красноармейский, 118.

На место прибыли сотрудники управления ГОЧС Барнаула, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, УМВД Барнаула, а работники противопожарной службы.

В итоге удалось выяснить, что граната является учебной и опасности не представляет.