Гражданин Таджикистана убил жителя Алтая, сжег тело и закопал его

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Гражданина Таджикистана осудили в Алтайском крае за убийство жителя Славгорода, совершенное летом прошлого года.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в период с 26 июня по 2 июля прошлого года иностранец в помещении временной постройки на берегу озера Малое Яровое, будучи в состоянии опьянения, нанес ножом не менее трех ударов в область груди жителю Славгорода.

Потерпевший скончался от полученных ранений. Затем обвиняемый, желая скрыть следы преступления, сжег тело погибшего и закопал его.

Суд приговорил злоумышленника к 12 годам колонии особого режима.