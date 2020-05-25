Гражданин Узбекистана пытался подкупить алтайского автоинспектора

В Алтайском крае житель Республики Узбекистан попытался дать взятку сотруднику ГИБДД, но тот отказался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В марте 2020 года 53-летнего иностранца в Панкрушихинском районе остановил сотрудники ДПС. Водитель нарушил правила оказания услуг по перевозке граждан другой страны, и полицейские пригласили его в служебную машину для составления протокола об административном правонарушении.

Чтобы полицейские закрыли глаза на нарушение, мужчина предложил тысячу рублей в качестве взятки. Однако страж порядка отказался от денег и задержал иностранца за попытку дачи денег должностному лицу.

Суд назначил нарушителю штраф в размере 5000 рублей.