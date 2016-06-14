Гречиху и лен с токсичными тяжелыми металлами нашли в Алтайском крае

Фото: 333v.ru

Алтайский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна" провел в Барнауле исследования зерна на пестициды и токсины, в ходе которого были обнаружены гречка и лен с токсичными металлами, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

"В мае по результатам исследований в образце льна выявлено несоответствие по содержанию токсичного элемента кадмия (при норме не более 0,1 мг/кг фактическое значение 0,11 мг/кг). Кроме того, в образце гречихи обнаружено превышение охратоксина А (при норме не более 0,005 мг/кг фактическое значение 0,008 мг/кг). Исследовано 27 проб почвы на содержание техногенных загрязнителей. Все образцы соответствуют требованиям норм", - сообщили в центре.

Всего в минувшем месяце в испытательную лабораторию центра поступило 297 проб для проведения исследований на показатели безопасности. Проведено 3 335 исследований, большая часть из которых - на пестициды, токсичные элементы, ГМО.

В "Центре оценки качества зерна" отмечают, что кадмий является одним из самых токсичных тяжелых металлов и относится ко второму классу опасности. Как правило, люди отравляются кадмием, употребляя воду, зерновые, овощи, которые растут на землях, расположенных вблизи промышленных предприятий.

Охратоксины являются ядовитыми веществами, вырабатываемыми плесневыми грибами и оказывающими действие на печень некоторых видов млекопитающих, птиц и рыб. Причины их образования - зараженность почвы плесневым грибом, повышенная влажность и температура зерна при уборке и хранении.