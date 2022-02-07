Гром-бёдра. Как выглядит девушка с ногами обхватом 75 сантиметров каждая

Фитнес-тренер из США Рахи Джованни не даёт покоя любителям аппетитных форм. Обхват бедра девушки 75 сантиметров и это сплошной массив мышц. Рахи тренируется четыре раза в неделю и отрицает какое-либо употребление химии: всё свое. Весит американка почти 100 кг, она без труда тягает штангу 180 килограммов.

Изначально Рахи пришла в зал скинуть немного лишнего веса, однако увлеклась силовыми тренировками всерьёз. Результат ошеломляющий.