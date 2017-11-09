Громкое дело экс-замглавы УМВД Барнаула Арестова рассматривает краевой суд

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Громкое уголовное дело бывшего замглавы УМВД по Барнаулу Андрея Арестова, признанного виновным в особо крупном взяточничестве, рассматривается в пятницу, 10 ноября, в Алтайском краевом суде.

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Прочее Экс-замначальника УМВД по Барнаулу приговорили к 8,5 годам строгого режима

Согласно материалам, опубликованным на сайте судебной инстанции, заседание должно начаться в 09:00. Вместе с материалами, касающимися Андрея Арестова, будет рассмотрена и апелляция по делу еще одного фигуранта - Валерия Селиванова, который был признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, в сентябре этого года Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении обоих обвиняемых. Было установлено, что Арестов, возглавлявший следственное управление УМВД России по Барнаулу, неоднократно выдвигал некоему гражданину требования передать ему взятки в виде денег в общей сумме 2,2 миллиона рублей.

Данные средства, по версии следствия, полагались за отмену меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, а также прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве, находящемуся в производстве подчиненных Арестову следователей.

Валерий Селиванов, как решил суд первой инстанции, в данной преступной схеме выступал посредником.

В итоге Андрей Арестов был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима, а Валерий Селиванов – к 3,5 годам колонии строгого режима.