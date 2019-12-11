Громкое дело о буллинге в барнаульской школе закрыто. Администрация не виновата

Уголовное дело о травле ребенка в барнаульской школе № 101 закрыто в связи с отсутствием состава преступления, сообщает "МК" со ссылкой на Следственный комитет.

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Напомним, что, по словам жительницы Барнаула, ее сын-восьмиклассник систематически подвергался издевательствам со стороны сверстников. Последней каплей стало разбитое куском льда веко ребенка. Женщина поговорила с администрацией школы, но там своей вины не признали. После этого она написала пост в Facebook, который разошелся большим количеством репостов.

По результатам расследования, Следственный комитет установил, что на протяжении четырех лет отдельные учащиеся применяли насилие в отношении других школьников. Администрация учебного заведения по каждому случаю проводила беседы с детьми и родителями, а также организовывала собрания, как на уровне класса, так и на уровне школы.

Уголовное дело по статье "Халатность" было закрыто в связи с отсутствием в действии педагогов состава преступления.

Судя по реакции мамы пострадавшего школьника, она таким решением осталась недовольна.

"Держитесь теперь зубами за воздух, господа барнаульские следователи. Над вами теперь можно только смеяться и плакать. Встречаемся после Нового года. Посмеемся вместе", – написала женщина в Facebook.