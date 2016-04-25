Гроза и местное население спровоцировали семь лесных пожаров на Алтае
Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 40 пожаров
Фото: Konstantin Mikhailov/globallookpress.com
Гроза и местное население спровоцировали на минувших выходных семь лесных пожаров в Алтайском крае, сообщили в понедельник, 25 апреля, в Главном управлении природных ресурсов и экологии региона.
Возгорания произошли в Тальменском, Залесовском, Егорьевском, Первомайском и Романовском районах.
"Причинами возгораний стали грозовые разряды и несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 32,43 гектара", – уточняют в ведомстве.
Всего, согласно официальной статистике, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в Алтайском крае произошло 40 пожаров на площади 112,18 гектара.
Напомним, что в настоящее время на территории региона введен особый противопожарный режим.
Кроме того, в период с 25 по 28 апреля во всех регионах России пройдут крупномасштабные учения МЧС по противодействию паводку и лесным пожарам.